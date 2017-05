மத்திய அரசுக்கு எதிராக நான் எழுதுவதையும் பேசுவதையும் தடுக்க முடியாது - ப.சிதம்பரம்- வீடியோ

என் வீட்டில் நடத்தப்பட்டுள்ள வருமான வரித்துறை சோதனை மூலம் நான் மத்திய அரசுக்கு எதிராக எழுதுவதையோ பேசுவதையோ தடுக்க முடியாது என முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப.சிதம்பரம் கூறியுள்ளார்.

English summary

Ex. Cabinet minister P. Chidambaram told that raid done for political motive and it never stop writing and talking against central government.