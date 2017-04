திருச்சி-நெல்லை இன்டர்சிட்டி ரயில் இரணியலில் நிற்கவில்லை எனில் போராட்டம்: குளச்சல் எம்எல்ஏ வார்னிங்

திருச்சியிலிருந்து திருநெல்வேலி செல்லும் இன்டர்சிட்டி ரயிலானது, குமரி மாவட்டம் இரணியல் ரயில் நிலையத்தில் நிற்கவில்லை என்றால் ரயில் மறியல் போராட்டம் நடத்தப்படும் என்று குளச்சல் எம்எல்ஏ பிரின்ஸ் எச்சரிக

Story first published: Sunday, April 9, 2017, 12:55 [IST]

English summary

Trichy- Nellai inter city express service will start from July 15. If that train should not stop in Eraniyal Railway station, a rail roko will be done, says Colacchel MLA Prince.