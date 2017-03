இலங்கை அரசைக் கண்டித்து புதுவையில் ரயில் மறியல்... இலங்கை தூதரை வெளியேற்ற கோரிக்கை

தமிழக மீனவர் மீதான துப்பாக்கிச் சூட்டை கண்டித்து புதுச்சேரியில் மீனவர் விடுதலை வேங்கை அமைப்பினர் இன்று ரயில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

Story first published: Wednesday, March 8, 2017, 11:41 [IST]

English summary

A Fishermen association in Puducherry has conducted a rail roko condemning Srilankan Navy's shooting on Fisherman.