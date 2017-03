திருச்சி ரயில் நிலையத்தில் பரபரப்பு... மத்திய அமைச்சர் முன்பு திமுக - அதிமுக மோதல்!

திருச்சியில் நடைபெற்ற ரயில்வே நிகழ்ச்சியில் மத்திய அமைச்சர் முன்பு திமுக, அதிமுக மோதலால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Union Minister of Railways at Tiruchchirappalli today at a Railway Function announced the extension of Train No.22627 Tiruchchirappalli – Tirunelveli Intercity Express to Thiruvananthapuram