பஸ் ஸ்டிரைக் எதிரொலி...ரயில்வே வருவாய் செம அதிகரிப்பு

தமிழ்நாடு அரசுப்போக்குவரத்து ஊழியர்கள் 3 நாட்களாக நடத்திய வேலை நிறுத்தப்போராட்டத்தால் தென்னக ரயில்வே நிர்வாகத்துக்கு வருவாய் அதிகரித்துள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.

English summary

Due to the recent bus strike held in Tamilnadu, Southern Railway income increases in double margin.