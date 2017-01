போலீஸ் தடியடியால் கேள்விக்குறியான டிடிஆரின் எதிர்காலம்.. நீச்சல் வாழ்க்கையும் முடிந்ததாக கண்ணீர்

சென்னை மெரினா பகுதியில் தடியடி நடத்திய காவல்துறையினர் பணி முடித்து திரும்பிய ரயில்வே டிடிஆரையும் கண்மூடித்தனமாக தாக்கியுள்ளனர். இதில் அவருக்கு கை எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, January 30, 2017, 18:09 [IST]

English summary

Police did lahti charge on 23rd of this month on the people who were protesting for jallikattu. In that incident a Railway TTR suffered when he was not contributed in the protest.