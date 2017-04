காற்றுடன் பெருமழை... கிருஷ்ணகிரி மக்கள் மகிழ்ச்சி! - வீடியோ

கிருஷ்ணகிரியில் சிறு தூறலாக ஆரம்பித்து பெரும் மழை கொட்டித் தீர்த்தது. இதனால் வெயிலின் தாக்கம் குறைந்து மக்கள் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர்.

English summary

After a severe summer in krishnagiri yesterday there was one hour continuous rain and people are happy.