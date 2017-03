நெடுவாசல், கோட்டைக்காட்டில் கொட்டும் மழையில் அனல் போராட்டம்

நெடுவாசலில் ஹைட்ரோகார்பன் திட்டத்திற்கு எதிராக மக்கள் 16வது நாளாக மக்கள் கொட்டு மழையில் போராடி வருகின்றனர். கோட்டைக்காடு பகுதியில் 6வது நாளாக போராட்டம் நடைபெறுகிறது.

Heavy rain is lashing Neduvasal and Kottaikadu and it has failed to to stop the people's spirit.