கோவை, திருப்பூர், குமரி மாவட்டங்களில் கோடை மழை.. ஜில், ஜில் வானிலையால் மக்கள் மகிழ்ச்சி

கோவை, திருப்பூர் மற்றும் கன்னியாகுமரி ஆகிய மாவட்டங்களில் இன்று காலை முதல் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது.

English summary

Rain occurred in Coimbatore, Tirupur, Nagercoil. chill breeze blowing due to this rain.