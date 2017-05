அருப்புக்கோட்டையில் குளு குளு ஆலங்கட்டி மழை… பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி

தமிழகத்தில் அக்னி வெயில் அனைவரையும் சுட்டெரித்துக் கொண்டிருக்கும் வேளையில், அருப்புக்கோட்டையில் குளு குளுவென ஆலங்கட்டி மழை பெய்துள்ளது. இது அந்தப் பகுதிவாசிகளை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

English summary

Rain lashes with thunder around Aruppukottai in Virudhunagar today.