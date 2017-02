மார்ச் 3ல் ஜில்லுன்னு மழை பெய்யுமாம்...வானிலையின் ஆறுதல் செய்தி

தமிழகத்திலும் பெங்களூருவிலும் மார்ச் 3ஆம் தேதி லேசான மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் ஆறுதல் செய்தி அளித்துள்ளது.

English summary

Most parts of the state, barring north Tamil Nadu which includes the capital Chennai, may experience significant rains from March 3.