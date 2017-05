சென்னையில் ஜில்லுன்னு வானம்.. காஞ்சிபுரம், ஆவடியில் மிதமான மழை

சென்னையில் பகலில் வெயில் வாட்டி வந்த நிலையில் மாலையில் மேகம் சூழ்ந்ததால் குளிர்ச்சி நிலவுகிறது. மேலும் ஆவடி, காஞ்சிபுரம் சுற்றுவட்டாரப்பகுதிகளில் மழை பெய்து வருகிறது.

English summary

Rain likely to occur at kanchipuram and avadi surronding area