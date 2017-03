நெல்லையில் பரவலாக மழை - பாபநாசம் அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரிப்பு

நெல்லை மாவட்டத்தில் பரவலாக மழை பெய்து வருவதால் பாபநாசம் அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது.

English summary

Rain in Nellai district, water inflow increased in papanasam dam. farmers expecting for continue rain.