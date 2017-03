மக்களே.. 3 நாட்களுக்கு வெயில் கொளுத்தும்.. ஆனால், சின்னதாக மழையும் பெய்யுமாம்...!

தமிழகத்தில் வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் என்றும் அடுத்த 3 நாட்களுக்கு லேசாக மழை பெய்யும் என்றும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

English summary

Meteorological Department, the trough of low pressure over south Bay of Bengal and adjoining equatorial Indian Ocean may bring some rainfall, particularly over the southern districts of the State.