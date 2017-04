பொத்துக்கிட்டு ஊத்திய வானம்... மகிழ்ச்சியில் தேனி, கம்பம் மக்கள்! - வீடியோ

நேற்று வங்கக்கடலில் உருவான குறைந்த காற்றழுத்தத்தால் தேனி, கம்பம், கூடலூர், ஊட்டி ஆகிய ஊர்களில் மழை பெய்துள்ளது. கடந்த மூன்று வாரங்களாக கடும் வெயிலில் அவதிப்பட்ட மக்கள் இந்த மழையால் சந்தோஷமடைந்துள்ளனர்

English summary

Due to the lowest pressure formed in Bay of bengal, Theni, Kambam kudalore and OOty got good rain yesterday. People are very happy, after a heavy summer got rain.