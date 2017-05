நெல்லையில் தொடர் மழை... ஐந்தருவியில் ஆனந்த நீராடும் மக்கள் கூட்டம்!

நெல்லையில் கடும் கோடையில் தென்காசி, செங்கோட்டை,குற்றாலம்,புளியரை,மேக்கரை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் குளிர்ந்த காற்றுடன் கூடிய மழை பெய்து வருவதால் ஐந்தருவி, மெயின் அருவியில் நீர்கொட்டுவதால் மக்கள் மகிழ்ச்சியு

Sunday, May 7, 2017, 17:21 [IST]

In Thirunelveli Thenkasi, sengottai, kutralam region raining for more than a day. Due to this rain in kutralam main falls and five falls water is pouring and people enjoying the falls utmost happiness.