ரஜினி அரசியலுக்கு வந்தால் வெற்றி பெற முடியுமா? ஈ.வி.கே.எஸ். பரபரப்பு பேட்டி

தற்போது நடிகர் ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வந்தால் வெற்றி பெறுவது கடினம் என ஈ.வி.கே.எஸ. இளங்கோவன் கூறியுள்ளார்.

English summary

Former TNCC president EVKS Elangovan says about Rainikanth will enter politics ?