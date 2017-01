திண்டுக்கல்லில் கொட்டும் மழையிலும் போராட்டம்.. பெண்களும் குழந்தைகளும் கூட அசையவில்லை!

திண்டுக்கல் கல்லறைத் தோட்டத்தில் கொட்டும் மழையிலும் மக்கள் போராடி வருகின்றனர். நகரின் பல பகுதிகளிலிருந்தும் கிராமங்களிலிருந்து மக்கள் குவிந்து வருகின்றனர்.

English summary

In Dindugal raining continues, but jallikattu protesters not stopping their agitation. Even children and women in the same place and continuing their protest with cheers