காற்றழுத்த தாழ்வுநிலையால் தமிழகத்தில் மழைக்கு வாய்ப்பு - வானிலை மையம்

குமரிக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை நீடிப்பதால் தென் தமிழகத்தில் பரவலாக மழை பெய்யும் என்று வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் பாலச்சந்திரன் கூறியுள்ளார்.

English summary

At present, Chennai is observing pleasant weather conditions, particularly during the day though nights are comparatively warmer. Few rain traces have also been observed over parts of Tamil Nadu including Chennai said met office.