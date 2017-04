இதற்குதானே வந்தாரா விக்ரம் பத்ரா.... மத்திய பாஜக அரசின் திட்டமிட்ட நாடகம் அரங்கேற்றம்?

ஆர்கே நகர் தொகுதிக்கான சிறப்பு தேர்தல் அதிகாரியாக விக்ரம் பத்ரா நியமிக்கப்பட்டது பல்வேறு சந்தேகங்களை கிளப்பியுள்ளது.

English summary

The Doubts were raising over the appointment of Vikram Batra as Special Election Commissioner for RK Nagar By poll.