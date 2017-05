மு.க ஸ்டாலினை சந்தித்து நன்றி கூறினார் ராஜமீனாட்சி

தருமபுரி மாவட்ட குழந்தை பாதுகாப்பு அதிகாரி ராஜமீனாட்சி இன்று மு.க.ஸ்டாலினை சந்தித்து நன்றி கூறினார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Rajameenakshi Met DMK working president Stalin today thanks for the support. Meenakshi, The District Child Protection Officer of Dharmapuri has levelled allegations of slander, threat and corruption against Minister for Social Welfare and Nutritious Noon Meal V.Saroja.