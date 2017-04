பாடாய்படுத்தும் பாகுபலி மேனியா...சந்தையில் பாகுபலி சேலைகள் விற்பனை படுஜோர்!

இயக்குனர் எஸ்.எஸ்.ராஜமௌலியின் பிரம்மாண்ட படைப்பான பாகுபலி 2 அனைவர் மத்தியிலும் பெரும் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பாகுபலி சேலைகள் சந்தைக்கு விற்பனைக்கு வந்துள்ளன.

English summary

Bahubali sarees in market seeks attention of women who having crush for Bahubali