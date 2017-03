அரசியல் கட்சிகள் மல்லுக்கட்ட உள்ள ஆர்கே.நகரில் எத்தனை வாக்காளர்கள் உள்ளனர் தெரியுமா?

ஆர்கே.நகர் தொகுதியில் உள்ள மொத்த வாக்களார்களின் எண்ணிக்கையை தமிழக தலைமை தேர்தல் ஆணையஙர் ராஜேஷ் லக்கானி வெளிட்டுள்ளார்.

English summary

Tamilnadu Chief Election Commissioner Rajesh lakhani said that there are 2,62,721 voters in the constituency of R.K.Nagar. They are 1,28,305 male voters, women voters are 1,34,307 said Chief Election Commissioner.