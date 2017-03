ஆர்.கே.நகர் தேர்தல்.. தள்ளிப்போகுமா தமிழக பட்ஜெட்? ராஜேஷ் லக்கானி விளக்கம்

பட்ஜெட்டை தள்ளிவைப்பது என்பது பெரிய பிரச்சினை இல்லை. இருந்தாலும் இது குறித்த சந்தேகங்களை தமிழக அரசு தேர்தல் ஆணையத்திடம் விளக்கம் கேட்டு பெற்று கொள்ளலாம் என ராஜேஷ் லக்கானி தெரிவித்தார்.

English summary

Tamil Nadu the state's Chief Electoral Officer Rajesh Lakhoni orders not to announce any special scheme for RK Nagar in TN Budget