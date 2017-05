ரஜினி ரசிகர்கள் பதிலடி...மதுரையில் வீரலட்சுமி கொடும்பாவியை எரித்து எட்டி உதைப்பு!

நடிகர் ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வருவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த வீரலட்சுமியின் கொடும்பாவியை எரித்து மதுரையில் ரசிகர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

English summary

Rajinikanth's Madurai fans stage protest against Tamilnadu Munnetra Kazhagam president Veeralakshmi's and burhed her effigy