சென்னையில் சீமான், வீரலட்சுமி கொடும்பாவிகளை எரிக்க முயன்ற ரஜினி ரசிகர்கள் கைது!

சென்னையில் சீமான், வீரலட்சுமி கொடும்பாவிகளை எரிக்க முயன்ற ரஜினி ரசிகர்களை போலீசார் கைது செய்தனர்.

English summary

Rajini fans held protest in chennai old washermanpet against tamilar munnetra padai. Rajini fans tried to burn the effigy of Seeman and Veeralakshmi. Police has arrest them.