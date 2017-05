ரஜினி அரசியலில் ஈடுபட அவருக்கு முழு உரிமை உண்டு.. திருமாவளவன் அதிரடி!

ரஜினிகாந்த் இந்திய நாட்டின் குடிமகன் என்ற முறையில் பொது வாழ்க்கை , மற்றும் அரசியலில் ஈடுபட அவருக்கு சுதந்திர உரிமை உண்டு என திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

VCK leader Thirumavalavan says that Rajini has the full rights to be in politics. He said Tamil nadu govt is sturgling with the central govt to secure their ruling.