காமராஜர், அண்ணா, எம்ஜிஆர், கருணாநிதிக்கு பிறகு ரஜினிதான்.. அடேங்கப்பா ரசிகர்கள்!

காமராஜர், அண்ணா, எம்ஜிஆர், கருணாநிதிக்கு பிறகு தமிழகத்தை ஆளும் தகுதி ரஜினிகாந்துக்கு மட்டுமே உள்ளது என்று ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவித்தனர்.

Story first published: Monday, May 15, 2017, 13:46 [IST]

English summary

Rajinikanth met fans today at his marriage hall. Fans says that after Anna, Kamarajar, MGR, Karunanidhi, Rajinikanth has the only person to lead TN.