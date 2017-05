ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வருவதும் உறுதி.. காவிரி பிரச்சனைக்கும் தீர்வு காண்பர்... நண்பர் ராஜ்பகதூர்

நடிகர் ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு 100 சதவீதம் வருவார் என்றும் கட்சியில் அவரது குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு இடம் கொடுக்க மாட்டார் என்றும் அவரது நண்பர் ராஜ் பகதூர் தெரிவித்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Sunday, May 21, 2017, 16:52 [IST]

English summary

Rajini's friend Raj Baghdhur says that Rajini will enter into politics 100 percentage. He will announce it soon.