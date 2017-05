தலைவா நீங்கதான் தமிழகத்தின் நிரந்தர முதல்வர்... தெறிக்கவிட்ட ரசிகர்கள்

தமிழக அரசியலில் ஜெயலலிதா இறந்தபிறகு பல்வேறு மாற்றங்கள் நிலவி வரும் நிலையில் ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வந்து நிரந்தர முதல்வராக திகழ வேண்டும் என்று ரசிகர்கள் விரும்புகின்றனர்.

English summary

Rajini kanth says that all should be ready for a war. His fans are welcoming his political entry.