கங்கை அமரனுக்கு ரஜினி ஆதரவாம்.. சைக்கிள் கேப்பில் ஆட்டோ ஓட்டும் தமிழிசை

ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தலில் பாஜக சார்பில் களம் காணும் வேட்பாளரும், இசையமைப்பாளருமான கங்கை அமரனுக்கு சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி காந்த் ஆதரவளித்ததாக பாஜக மாநில தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் தெரிவித்தார்.

English summary

Thamisai says Rajinikanth extended his support to BJP candidate Gangai Amaran.