"ரஜினி அரசியலுக்கு வரக் கூடாது" - ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் பொளேர் !

நடிகர் ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வரவேண்டாம் என்பதை நண்பராக வேண்டுகோள் வைப்பதாக ஈ.வி.கே.எஸ். இளங்கோவன் தெரிவித்துள்ளார்.

Story first published: Sunday, May 21, 2017, 1:52 [IST]

English summary

Actor Rajini should not come to politics, says former TNCC president EVKS ilangovan