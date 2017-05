நீங்கதான் என் கட்சி பொதுச்செயலர்.. திமுகவின் ஜெகத்ரட்சகனுக்கு ரஜினிகாந்த் பகிரங்க கோரிக்கை

தம்முடைய கட்சியின் பொதுச் செயலராக இருக்க வேண்டும் என்று முன்னாள் மத்திய அமைச்சரான திமுகவின் ஜெகத்ரட்சகனுக்கு ரஜினிகாந்த் அழைப்பு விடுத்திருக்கிறார்.

English summary

Sources said that Super Star Rajinikanth invited senior DMK leader Jagathrakshakan to join his party.