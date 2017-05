தமிழகத்தை வஞ்சித்த பாஜகவுடன் ரஜினி கூட்டு சேருவாரா?

காவிரி பிரச்சினை, விவசாயிகள் பிரச்சினை என்று தொடர்ந்து தமிழகத்தை வஞ்சித்து வரும் பாஜகவில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் இணைவாரா மாட்டாரா என்பது ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Amit Shah frankily invites Rajini to join in BJP. Centre has deceived TN in all aspects. What will Rajini kanth decide?