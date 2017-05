ரஜினியின் போர் பிரகடனம் எப்போது? அடுத்த ரசிகர்கள் சந்திப்பில் அறிவிப்பு?

நடிகர் ரஜினிகாந்த் தனது ரசிகர்களுடன் அடுத்த கட்டமாக நடத்தப்படும் சந்திப்புகளில் போர் பிரகடனத்தை செய்வாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவியுள்ளது.

English summary

Rajini kanth fans club members are arranged for next meeting in next month. On that meetingRajini will proclaim a war as he said?