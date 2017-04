தாதா சாகிப் பால்கே விருது பெறும் கே.விஸ்வநாத்துக்கு ரஜினி வாழ்த்து

தாதா சாகிப் பால்கே விருது பெறும் இயக்குனர் கே.விஸ்வநாத்துக்கு நடிகர் ரஜினி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

I salute respected Shri K Viswanathji for being conferred with the much deserved honour ... #DadasahebPhalkeAward

English summary

Actor Rajinikanth wishes for filmmaker K Vishwanath is going to be conferred the Dadasaheb Phalke Award for the year 2016.