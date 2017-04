சச்சின் வாழ்க்கை வரலாறு திரைப்படம்- நடிகர் ரஜினிகாந்த் வாழ்த்து

திரைப்படமாக வெளிவரஉள்ள சச்சினின் வாழ்க்கைவரலாறு படம் வெற்றியடைய வேண்டும் என்று நடிகர் ரஜினிகாந்த் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

Dear @sachin_rt , my best wishes for the success of 'Sachin ... a billion dreams'. God bless.

English summary

Super star Rajinikanth twitted sachin as my best wishes for the success of 'Sachin ... a billion dreams'.