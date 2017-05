ரஜினி அரசியல் பிரவேசத்தின் முதல் அட்டாக்... முதலைகள்னு சொன்னது திமுகவைத்தானாம்!

ரஜினிகாந்த் அரசியலில் 'களமிறக்கப்படுகிறார். இதற்கு முன்னோட்டமாகவே திமுகவையே முதலைகள் என திமுகவை மறைமுகமாக விமர்சித்திருக்கிறார் ரஜினிகாந்த் என கூறப்படுகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Super Star Rajinikanth expressing his regret at supporting the DMK-led alliance 21 years ago and he termed it as a political accident.