ரஜினிகாந்த் கர்நாடகாவில் சொத்துகள் எதனையும் வாங்கி குவிக்கவே இல்லை... சொல்கிறார் நண்பர் ராஜ்பகதூர்

நடிகர் ரஜினிகாந்த் கர்நாடகாவில் சொத்து வாங்கி குவிப்பதாகக் கூறுவது முற்றிலும் பொய் என்று அவரது நெருங்கிய நண்பர் ராஜ்பகதூர் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Rajinikanth's close friend Rajbahadur says that Rajinikanth has no investments or assets in Bangalore whatever he earned from fil industry his investments are in Tamilnadu only