வாங்க.. நடிங்க.. சம்பாதிங்க.. போங்க.. அவ்வளவுதான்.. நாட்டை ஆளும் உரிமை எனக்குத்தான்- சீமான் ஆவேசம்

கலைத் துறைக்கு வாங்க. நடிங்க. சம்பாதிங்க. அவ்வளவுதான். நாட்டை ஆளும் உரிமை எனக்குத்தான் இருக்கிறது என்று சீமான் ரஜினிக்கு பதில் அளித்துள்ளார்.

Story first published: Wednesday, May 24, 2017, 7:35 [IST]

English summary

Rajinikanth does no know history of Tamils, said Naam Thamizhar leader Seeman.