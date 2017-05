தமிழ்நாட்டு மக்களின் கஷ்டத்தை ரஜினிதான் போக்குவார்.. நண்பர் ராஜ்பகதூர் பொளேர்

தமிழ்நாட்டு மக்களின் கஷ்டத்தை ரஜினிதான் போக்குவார் என அவரது நண்பர் ராஜ்பகதூர் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Sunday, May 21, 2017, 17:16 [IST]

English summary

Rajinikanth Friend Rajbahadur said that Rajini only can solve Tamil poor people issue. He said that Rajini will give importance to Tamil farmers and tamil peoples problem.