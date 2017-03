வைகோ, திருமாவளவன் கொடுத்த அழுத்தத்தால் ரஜினி இலங்கைக்கு செல்லவில்லை: எச்.ராஜா குற்றச்சாட்டு

வைகோ, திருமாவளவன் கொடுத்த அழுத்தத்தால் ரஜினி இலங்கைக்கு செல்லவில்லை என்று எச்.ராஜா கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Rajinikanth has cancelled his visit to Sri Lanka due to vaiko, thirumavalavan pressure, says bjp H.Raja.