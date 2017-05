பாடாய்படுத்தும் அரசியல் மேனியா...தூக்கம் தொலைத்த ரஜினி...மனநிம்மதிக்காக எங்கே செல்கிறார் தெரியுமா?

அரசியல் பிரவேசம் குறித்து மீடியாக்களும், ரசிகர்களும் துளைத்துப் போட்டத்தில் டென்ஷனாகியுள்ள நடிகர் ரஜினிகாந்த் அவ்வபோது கேளம்பாக்கத்தில் உள்ளது தனது பண்ணை வீட்டிற்கு சென்று இளைப்பாறி வருகிறாராம்.

English summary

Superstar Rajinikanth spending his night time with the district fan club members and also taking survey about his entry over phone conversations