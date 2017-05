பாஜகவுக்கு பெப்பே.. என் வழி தனி வழி... தனிக் கட்சியில் ரஜினி திட்டவட்டம்!

பாரதிய ஜனதா விடுத்த அழைப்பை நடிகர் ரஜினிகாந்த் நிராகரித்துள்ளார். தனிக்கட்சி தொடங்குவதில் உறுதியாக உள்ள ரஜினிகாந்த் தீவிர ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார்.

English summary

Sources said that SuperStar Rajinikanth firm in his stand to launch the new party.