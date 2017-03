ரஜினிகாந்தின் பயணத்தை அரசியலாக்கிவிட்டனர்... திருமாவே இலங்கை சென்றவர்தான்: தமிழிசை பொளேர்

இலங்கையில் இலவச வீடுகள் வழங்கும் விழாவில் கலந்து கொள்ளயிருந்த ரஜினிகாந்ததின் பயணத்தை அரசியலாக்கி விட்டார்கள் என்று மாநில பாஜக தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் தெரிவித்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Tamizhisai Soundarrajan disappoints on Rajinikanth's decision to cancel his Srilanka trip.