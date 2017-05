வளைத்து போட பாஜக பகீரத முயற்சி... மோடியை சந்திக்க டெல்லி செல்கிறார் ரஜினிகாந்த்!

அரசியலில் நுழைய திட்டமிட்டுள்ள நடிகர் ரஜினிகாந்த் விரைவில் பிரதமர் மோடியை சந்திக்க உள்ளார்.

English summary

According to the Sources Super Star Rajinikanth will fly to Delhi to meet with Prime Minister Narendra Modi very soon.