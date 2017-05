ஒருதுளி வேர்வைக்கு ஒரு பவுன் தங்கம் கொடுத்த ரசிகன் ஆதார், பான்கார்டுகளை காட்ட வேண்டுமா ரஜினி சாரே?

ரஜினி ரசிகர்களை சந்தித்து வருகிறார். 5 நாட்கள் நடக்கும் இந்த ரசிகர்கள் சந்திப்பில் ரஜினியிடன் புகைப்படம் எடுக்க ரசிகர்கள் ஆதார், பான்கார்டுகளை கொண்டு வர வேண்டும் என கூறியுள்ளது விமர்னத்தை உருவாக்கியு

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, May 15, 2017, 11:41 [IST]

English summary

Rajini is meeting his fans for 5 days in Chennai. During that meeting, fans should have PAN card or Adhar card for identification purpose and this matter is criticized by everyone