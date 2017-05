ரசிகர்களை திடீரென மீண்டும் சந்தித்த ரஜினி...இது தான் விஷயமாம்!

சென்னையில் விடுபட்ட 200 ரசிகர்களுடன் நடிகர் ரஜினிகாந்த் புகைப்படம் எடுத்து வருகிறார்.

English summary

Superstar Rajinikanth met the missed fans today anfd took photographs with them but their forum kept this as a secret event.