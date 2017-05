ஜெ.வின் பெருங்கோபத்தில் இருந்த ரஜினியை தாங்கி பிடித்தது திமுக முதலைகள்தான்!

இன்று திமுகவை முதலைகள் என விமர்சிக்கிறார் ரஜினிகாந்த். ஆனால் 1990களில் ஜெயலலிதாவின் கோபத்தில் இருந்து ரஜினிக்கு முழு ஆதரவு தந்ததே திமுகதான் என்கின்றனர் அரசியல் பார்வையாளர்கள்.

Story first published: Monday, May 15, 2017, 14:33 [IST]

English summary

Super Star Rajinikanth's new vocies is against DMK, which was Support to him in 1990's.