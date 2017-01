ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு தகுதியே இல்லாதவர்: சு.சுவாமி பொளேர்

ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கே தகுதி இல்லாதவர் என சுப்பிரமணியன் சுவாமி கூறியுள்ளார். தமிழக அரசியலில் ரஜினிகாந்துக்கு எதிர்காலமும் இல்லை என்கிறார் சுப்பிரமணியன் சுவாமி.

English summary

BJP MP Subramanian Swamy said that Super Star Rajinikanth not fir for the Politics, he has no chance in Tamilnadu Politics.